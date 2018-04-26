На пляжи Ейска для подготовки к курортному сезону завезли 1,5 тыс. тонн песка

К 1 июня на песке и гальке должны стоять лежаки и зонтики, а всю береговую линию просматривать спасатели и медики. Это обязательные требования для каждой прибрежной зоны отдыха.

Список того, что нужно успеть сделать, большой. Один из пунктов — оборудовать специальные спуски к морю для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Ейске к приезду отдыхающих завозят песок.

«На эту территорию завезено 1 тыс. 530 т песка, он из Таганрога, у нас тоже ракушечник, но более крупный и неудобный для ног», — рассказал заведующий центральным городским пляжем Ейска Юрий Бурназов.

А на таком песке отрабатывают пенальти и голы детские и юношеские команды по пляжному футболу. И именно здесь летом проходит несколько чемпионатов.

Но и о менее спортивных туристах в Ейске не забывают — лежаки, навесы, и даже надувные круги этим летом в их распоряжении.

Готовятся к приезду отдыхающих и гостиницы. На стенах висят таблички с указанием звездности — в регионе все отели и санатории прошли сертификацию.

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