На ПМЭФ презентовали бренд Краснодарского края

На стенде Краснодарского края 24 мая прошел прием для представителей региональных и федеральных СМИ. С ними встретился губернатор Вениамин Кондратьев.

«Рад приветствовать в кубанском ресторане на питерской земле. Уверен, что мы в будущем встретимся и на территории Краснодарского края», — обратился к присутствующим губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил высокий профессионализм российских журналистов.

«Спасибо за работу, которая не знает временных рамок, не знает выходных. Для вас нет одной темы, каждый день вы анализируете, освещаете, описываете различные события, максимально погружаясь в них», — добавил глава Кубани.

В рамках приема состоялась презентация бренда Краснодарского края. По словам разработчиков, создание единых символов регионов — общемировая тенденция, которая поможет повысить уровень доверия бизнеса к Кубани. Это позволит увеличить инвестиционную привлекательность региона, его узнаваемость на федеральных и международных конгрессно-выставочных мероприятиях. Помимо презентации края на внешних рынках, создание единого символа позволит решить внутренние задачи — собрать в единую стилистическую структуру все символы органов исполнительной власти.

Бренд края рассчитан и на более массовую аудиторию — его потребителями станут жители и туристы региона. Авторы считают, что благодаря бренду туристы быстрее обратят внимание на Кубань, присмотрятся к возможностям и перспективам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник