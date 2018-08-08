На подготовку школ к учебному году на Кубани выделили более 1,5 млрд рублей

Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба провели губернатор Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Игорь Колосов.

Заседание состоялось 8 августа в Туапсе. Участие в нем также приняли руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко, начальник регионального ГУ МВД России Владимир Виневский, вице-губернаторы, руководители профильных ведомств.

Глава региона отметил, что до 1 сентября осталось меньше месяца, и все образовательные учреждения должны быть полностью готовы к приему детей.

Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что из 3 тыс. учебных заведений края треть уже готовы к новому учебному году. На эти цели из регионального бюджета направили более 1,5 млрд рублей — на 200 млн рублей больше, чем в прошлом году. Деньги пошли на ремонт зданий, закупку школьных автобусов, приобретение учебников. Часть средств предназначили на комплексные мероприятия по обеспечению безопасности.

По словам Анны Миньковой, межведомственные проверки учебных заведений на соответствие требованиям безопасности проходят в штатном режиме. Практически все школы имеют систему автоматической пожарной сигнализации, камеры видеонаблюдения, они ограждены по периметру и освещаются в темное время суток. Рамками металлодетекторов оснащены 236 учебных заведений.

По поручению губернатора 72% образовательных учреждений на Кубани обеспечены специализированной охраной. Более 90% из них охраняют профессиональные казачьи организации. Однако в пяти муниципалитетах большая часть школ все еще охраняется вахтерами — это Новопокровский, Отрадненский, Славянский, Крымский и Мостовской районы.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что вопросы антитеррористической безопасности объектов образования являются приоритетными.

«Если в некоторые школы могут беспрепятственно зайти посторонние — причина в неподготовленности сотрудников охраны. Хотя мы неоднократно говорили, что реальный заслон злоумышленникам поставят только профессионалы. Если этого нет, я буду напрямую спрашивать с глав муниципалитетов», — заявил глава региона.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что появление специализированной охраны в школах — не повод для поборов с родителей. На это выделяют средства 39 муниципалитетов, а Новороссийск, Выселковский, Приморско-Ахтарский, Кореновский и Мостовский районы до сих пор привлекают средства родителей.

Как заявил Кондратьев, главы этих муниципалитетов должны найти средства на охрану детей к новому учебному году. До 31 августа во всех школах необходимо на практике отработать вопросы пропускного режима, тренировочные эвакуации и действия в случае пожара и других ЧС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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