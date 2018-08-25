На подлете к Анапе в крыло лайнера А-320 врезалась птица

Птица протаранила крыло пассажирского авиалайнера по пути из Москвы в Анапу.

«Пассажирский А-320 авиакомпании S7 выполнял регулярный рейс из Москвы в Анапу. На подлете к курорту экипаж доложил о сильном ударе в районе правого крыла, предположив, что лайнер мог столкнуться с крупной птицей», — сказал источник в оперативных службах.

Несмотря на инцидент, самолет удалось благополучно посадить.

«На летном поле лайнер встречали техники, которые, внимательно осмотрев самолет, обнаружили пробоину на одном из закрылков, а также следы оперения крупной птицы», — добавил источник.

Самолет нуждается в серьезном ремонте и некоторое время не сможет выполнять полеты, сообщает «Интерфакс».

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