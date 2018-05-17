На подлодке «Новороссийск» стартовали тренировки по борьбе за живучесть

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» в мае начал тренировки на учебно-тренировочном комплексе (УТК) подводников Черноморского флота.

Подводники выполняют нормативы по надеванию спасательного снаряжения, отрабатывают выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата. В бассейне проводят тренировки по применению спасательного костюма и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.

Непосредственно на подводной лодке экипаж проведет учение по приготовлению корабля к бою и походу, отработает действия по экстренному погружению и всплытию. Этот курс является обязательным в боевой подготовке для экипажей подводных лодок, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», субмарина «Новороссийск» вошла в тройку опаснейшего оружия России. Подлодка «Новороссийск» — одна из трех первых субмарин проекта 636.3, наряду с подлодками «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», построенных для Черноморского флота. Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» 4 августа 2015 года завершила комплекс испытаний на Северном флоте, а 16 сентября 2015 года вошла в воды Черного моря, 21 сентября 2015 года она прибыла к постоянному месту базирования.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник