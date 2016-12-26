На подворье жителя станицы Кущевской остались зимовать сотни диких уток

Во дворе у жителя Кущевской Евгения Кудинова зимуют сотни диких уток.

Евгений Кудинов, который известен станичникам как владелец частного зверинца, говорит, что птицы таким образом выживают в сильные морозы. К ручью около дома Кудинова они слетаются уже лет 15 и во двор заходить не стесняются.

Шутки по поводу дичи на новогодний стол Евгений не любит, птиц он в обиду не дает. Напротив, в сильные морозы больше корма насыпает. Сейчас, к примеру, у него уходит мешок зерна в день.

«Сюда слетаются на ночь, они знают, что здесь их никто не тронет. И они ночуют здесь. Покушали — и все. Добро! Добро к добру. И мне добро делают, и я им. Мне — красоту. Глянь, какая красота», — рассказывает владелец частного зоопарка Евгений Кудинов.

В повадках диких птиц Евгений заметил одну особенность. Если к ним приближается человек, одетый в камуфляжную одежду, они принимают его за охотника и улетают. Но потом вновь возвращаются. Среди людей, как оказалось, им проще перенести морозы, чем в дикой природе, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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