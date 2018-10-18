На поиски пилотов упавшего в Ейском районе самолета Л-39 вышли два катера МЧС

В акватории Азовского моря в районе Должанской косы под Ейском 18 октября началась операция по поиску двух катапультировавшихся после падения учебного самолета Л-39 летчиков.

В работах по обнаружению пилотов реактивного самолета специалистам военного ведомства помогают сотрудники Южного регионального управления МЧС России. В настоящий момент в море работают два катера МЧС, а на суше находятся сотрудники еще нескольких спасательных служб.

Выполнявший тренировочный полет самолет Л-39 принадлежит Ейскому центру боевой подготовки летного состава ВМФ РФ. Здесь готовят летчиков для службы на авианесущих кораблях военно-морского флота, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учебный самолет Минобороны РФ Л-39 упал 18 октября около 17:00 в районе станицы Должанской в Ейском районе. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет упал в воду. Пилоты Л-39 успели катапультироваться.

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