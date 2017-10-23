На поиски пропавшего в лесу под Горячим Ключом мальчика вышли 350 человек

Количество участников розыска 12-летнего Алексея Шмакова, пропавшего 22 октября во время соревнований по спортивному ориентированию, увеличилось.

«По данным на 15:00, поиски ведут 350 человек и 51 единица техники, ребенка пока не нашли. На месте работает психолог», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе в лесу у станицы Саратовской 22 октября во время соревнований по спортивному ориентированию пропал 12-летний Алексей Шмаков. Мальчик прошел на маршруте первые четыре точки, однако на пятую уже не вышел. К поисками привлечены сотрудники МЧС, полицейские, казаки и волонтеры. СК начал доследственную проверку. К поискам мальчика привлекли беспилотник, оборудованный дневной и тепловизионной камерой. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил привлечь максимум сил к поиску мальчика.

По факту пропажи 12-летнего мальчика прокуратура края организовала проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасность спортивных мероприятий.

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