На поле стадиона ФК «Краснодар» выстригли игровые номера Гранквиста и Жоаозиньо

Акция приурочена к прощанию с капитаном команды Андреасом Гранквистом и полузащитником Жоаозиньо, которые по завершению сезона покинут клуб.

Фотографии обновленного поля появились в микроблоге «Краснодара» в Twitter.

«Завтра на #КраснодарРубин прощаемся с легендами! Все вместе!», — говорится в сообщении.

В клубе интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили, что матч против «Рубина» 13 мая пройдет на поле с изображениями футболок с номерами Гранквиста и Жоаозиньо.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шведский защитник Андреас Гранквист пришел в клуб летом 2013 года из итальянского «Дженоа». По словам футболиста, он со своей семьей 12 лет живет за пределами Швеции и скучает по родине.

Жоаозиньо присоединился к «черно-зеленым» в 2011 году. Бразильский футболист получил паспорт гражданина РФ в 2016 году.

После матча с «Локомотивом» 30 апреля «Краснодар» попрощался с Рикардо Лаборде, у которого закончился контракт с клубом.

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