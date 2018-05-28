На полигоне Раевском начались сборы курсантов кадетских казачьих корпусов

Занятия проходят в течение пяти дней под руководством действующих офицеров ВДВ. Все это время участники живут по армейскому распорядку, чтобы подготовиться к срочной службе в вооруженных силах.

«Мы получим новые знания. Повысится наша индивидуальная боевая подготовка. Мне больше всего нравится, что после каждых соревнований, после каждых военно-полевых сборов мы уезжаем с новыми знакомствами», — рассказал кадет Дмитрий Гаенков.

В сборах участвуют больше 150 кадетов и 14 казаков-наставников из Ейского, Кропоткинского, Бриньковского и Новороссийского корпусов. Занятия уже третий год подряд ведутся на базе 108-го гвардейского казачьего десантно-штурмового полка.

«Здесь наиболее современное и лучшее боеспособное вооружение, которое применяется в современной армии. У нас казачьи кадетские корпуса — это элита Кубанского казачьего войска. Мы обязаны готовить детей, в том числе и к воинской службе, на основе всего самого лучшего, что есть в нашей стране», — заявил помощник атамана Кубанского казачьего войска Виталий Лысов.

В программе сборов — стрельбы из автоматов и пистолетов, мастер-классы по выживанию и использованию химзащиты и инженерная подготовка.

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