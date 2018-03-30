На политсовете «Единой России» обсудили сентябрьскую избирательную кампанию

Осенью пройдут выборы местных депутатов, а также глав городских и сельских поселений.

Партия сначала проведет предварительное голосование, на котором определит кандидатов. До сентябрьских выборов времени еще много, но готовиться к ним начнут в ближайшее время.

«Эти выборы очень знаковые, потому что у нас в пяти районах будут проводиться выборы советов. Депутат муниципального уровня — это очень важная политическая и социально значимая фигура. Это те люди, которые каждый день встречаются со своими избирателями», — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Кроме того, жители края в мае изберут девять глав сельских поселений.

Также на политсовете 30 марта подвели итоги президентской избирательной кампании. Судя по результатам, со своей задачей партия справилась: было грамотно построено информирование избирателей о выборах, удалось в полной мере обеспечить прозрачность хода голосования.

О своей работе отчитались и координаторы партийных проектов. Так, благодаря программе «Городская среда» в прошлом году было благоустроено больше 200 объектов. В этом году предстоит привести в порядок еще столько же общественных и дворовых территорий.

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