На помощь пострадавшим в ДТП на Кубани паломникам выделят 3 млн рублей

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим жителям региона в аварии, которая произошла 26 сентября в Горячем Ключе.

Из резервного фонда региона на эти цели будет выделено около 3 млн рублей.

По данным министерства социальной политики Нижегородской области, для оказания помощи семьям погибших и тяжелопострадавшим будет выплачено по 100 тыс. рублей, пострадавшим в меньшей степени — по 50 тыс. рублей.

Для ритуальной компании на перевозку и захоронение погибших выделят 1,22 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 26 сентября в районе Горячего Ключа экскурсионный автобус с паломниками, ехавший из Абхазии в Нижний Новгород, врезался в грузовик на трассе. В автобусе находились 26 пассажиров. Разбираться в причинах аварии уже начал следственный комитет. Расследование ДТП на Кубани под особый контроль взяла и краевая прокуратура.

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