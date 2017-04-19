На последней проверке затонувшему в Керчи судну выставили шесть замечаний

Последняя проверка технического состояния затонувшего 19 апреля в Керченском проливе сухогруза «Герои Арсенала» проводилась осенью 2016 года.

«Инспекцию государственного портового контроля т/х «Герои Арсенала» проходил в ноябре 2016 года в порту Темрюк (Россия). Тогда судну было выставлено 6 замечаний, одно из них касалось проблем со спасательными шлюпками, однако сухогруз не задержали, он спокойно продолжил рейс», — говорится в сообщении Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

Как рассказала инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина, сухогруз был построен в Советском Союзе в 1980 году, владело им Украинское речное пароходство. В 2013 году его приобрела турецкая компания Gunes Denizcilik Nakliyat. У нее сейчас пять судов, большинство из которых старше 30 лет.

«Обычно суда турецких компаний эксплуатируются до последнего, техническое снабжение на них не всегда поставляется должным образом. Очень часто бывает так, что при необходимости ремонта судна он оформляется лишь на документах, а по факту никаких работ не делается», — пояснил председатель Азово-Донской территориальной организации РПСМ Леонид Глушак.

По данным Азово-Донской территориальной организации РПСМ, у экипажа сухогруза «Герои Арсенала» не был оформлен коллективный договор, сообщает пресс-служба РПСМ.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз «Герои Арсенала» пропал с радаров 19 апреля около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о спасении троих из 12 членов экипажа сухогруза.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза. В трюмах судна может находиться до 30 т нефтепродуктов. Ранее в районе Керчи спасатели подняли на поверхность тела двух моряков. Позже подняли тело третьего.

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