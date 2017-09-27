На пост спикера ЗСК выдвинули Юрия Бурлачко

Это произошло 27 сентября на краевой партийной конференции «Единой России».

Кандидата на должность председателя Законодательного Собрания края от фракции определили тайным голосованием, им стал вице-губернатор Краснодарского края Юрий Бурлачко. Он одержал победу на выборах 10 сентября.

На первой сессии ЗСК нового созыва 28 сентября фракция представит Бурлачко депутатам для голосования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывшего спикера ЗСК Владимира Бекетова выдвинули в сенаторы от Краснодарского края. Он бессменно занимал этот пост с 1995 года.

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