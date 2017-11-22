На правой части Садового моста в Краснодаре уложили нижний слой асфальтобетона

Также на путепроводе выполнили гидроизоляцию температурных швов.

«В настоящее время идут работы по устройству щебеночного дренажа путем смешивания горячего щебня и эпоксидной смолы, заливают эту смесь в специальные штробы по осям водоотводов. Параллельно выполняются работы по поднятию люков на подходах к путепроводу», — рассказал заместитель директора МКУ «Единая служба заказчика» Андрей Канайчев.

По его словам, работы ведутся с опережением графика. Укладывать верхний слой асфальта начнут на следующей неделе.

Автомобильное движение по правой стороне откроют в середине декабря. Оно будет организовано в двух направлениях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», капитальный ремонт путепровода стартовал в середине августа: на мосту меняют проезжую часть, ремонтируют температурные швы, балки моста, меняют тротуар. Полностью движение закрыли 11 сентября. Трамваи начали ходить по Садовому мосту 7 ноября.

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