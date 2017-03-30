На праймериз «Единой России» в Краснодаре зарегистрировали 109 человек

На праймериз «Единой России», который пройдет в мае, в Краснодаре за месяц зарегистрировали 109 человек.

Из зарегистрированных кандидатов почти половина не достигла 35-летнего возраста. Бороться они будут за кресло депутата на выборах в ЗСК. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко. Он также отметил, что сократилось количество одномандатных округов. Теперь их 35, поэтому конкуренция обещает быть высокой.

«Участие в такой жесткой политической конкуренции, я думаю, и создаст вот ту школу подготовки новых молодых лиц. Кадров, которые придут и будут вместе с опытными политиками продолжать осуществлять тот курс, который ведет руководство края», — считает Гриценко.

Первые дебаты стартуют 8 апреля. Регистрация на праймериз началась 26 февраля и продлится два месяца. Единый день внутрипартийного голосования назначен на 28 мая, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 27 января 2016 года на 46-й сессии одобрили изменения в устав региона. Парламентарии приняли решение об уменьшении количества депутатов следующего созыва со 100 до 70. Поправки были приняты единогласно. Глава Кубани Вениамин Кондратьев в феврале подписал закон, устанавливающий число депутатов в Законодательном собрании региона.

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