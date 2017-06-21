style=»width: 100%;»> На предприятии в Кореновске обнаружили ряд нарушений

В Кореновске при проведении внеплановой выездной проверки на местном производственном предприятии были выявлены нарушения. Не соблюдались правила, обеспечивающие качество и безопасность зерна при хранении, а также имелись нарушения в производстве, заготовке, хранении, переработки, реализации подкарантинной продукции.

От партии пшеницы была отобрана проба и направлена в испытательную лабораторию. В результате экспертизы установлено, что пшеница не соответствует требованиям нормативных документов по показателю «сорная примесь». Выяснилось, что предприятием также не проводится профилактическое обеззараживание складских помещений.

По выявленным нарушениям должностное и юридическое лицо предприятия привлечены к ответственности с наложением административного штрафа, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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