На премию «Золотая маска» номинировали два краснодарских спектакля

В список попали работы Молодежного театра и танцевальной компании «Воздух».

Драма Молодежного театра «Гроза» по одноименному произведению Николая Островского отмечена в категории «Спектакль малой формы». В номинацию попал режиссер Даниил Безносов. Постановка также отмечена в категориях «Женская роль», «Мужская роль», «Мужская роль второго плана», «Работа художника», «Работа художника по свету».

В номинации «Современный танец/спектакль» попала работа «Объект в отдалении» танцевальной компании «Воздух». В категории «Работа балетмейстера-хореографа» отмечены Олег Степанов и Алексей Торгунаков.

Церемония вручения наград состоится 15 апреля 2018 года, сообщается на сайте премии «Золотая маска».

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