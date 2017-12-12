На прием к Бастрыкину приехали жители Краснодарского края

Председатель Следственного комитета России 12 декабря, в общероссийский день приема граждан, встретился с жителями нескольких регионов.

Такие встречи глава СК России проводит раз в месяц. За этот год у него на приеме побывало 154 человека из разных регионов страны.

В этот раз к Александру Бастрыкину обратились 13 жителей, в том числе из Москвы, Московской, Волгоградской, Саратовской и Ульяновской областей, Краснодарского края и Кабардино-Балкарии.

Граждане выразили обеспокоенность работой следователей по конкретным уголовным делам. В том числе суть их претензий к следствию касалась сроков расследования и полноты комплекса проводимых мероприятий. Доводы всех заявителей, по мнению председателя СК России, безусловно, заслуживают внимания и тщательного изучения. Бастрыкин также поручил расширить перечень вопросов для проведения комплексной экспертизы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Вернуться на ленту

Источник