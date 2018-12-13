На пригородный маршрут Краснодара добавили два новых автобуса

С 13 декабря на маршруте № 141А станица Старокорсунская — Зеленый берег — ТЭЦ начнут работу автобусы большой вместимости.

Прежде этот маршрут обслуживали автобусы только малой вместимости, но в утренние и вечерние часы они были переполнены. Трудности испытывали родители с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, замена перевозчиком двух единиц транспорта во время максимальной пиковой нагрузки позволит частично снять проблему.

Он также добавил, что автобусы марки КАВЗ-4270 располагают просторной накопительной площадкой, на которой могут быть размещены как детские, так и инвалидные коляски. Автобусы — полунизкопольные, пожилым людям не надо будет подниматься для посадки в транспорт по ступенькам.

Все льготы по оплате проезда, как по талонам, выдаваемым органами соцзащиты, так и по социальным картам, сохраняются в полном объеме.

Всего на линии маршрута № 141А работают 12 единиц транспорта с интервалом движения 10-15 минут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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