На продвижение туристического потенциала Узбекистана в мире будет выделено 100 миллиардов сумов

Сегодня, 29 марта, на видеосовещании с участием Президента Шавката Мирзиёева было отмечено, что нынешний туристический сезон в нашей стране короткий, а потенциал его продления есть. очень большой.

В зимний сезон в Ташкентской и Джизакской областях – альпинистские и горнолыжные зоны, а в летний сезон в Андижанской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Навоийской областях и г.Ташкенте – места для купания, добавляя еще два месяцев до туристического сезона возможны отеки.

В связи с этим соответствующим министерствам и должностным лицам поручено активизировать фестивально-культурные мероприятия, развивать зимний, экологический туризм, использовать возможности заповедников, природных парков и памятников природы.

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Утвердили специальную программу внутреннего туризма для учителей и медицинских работников, приступили к организации их поездок и отдыха по нашей стране.

В этом году мы будем продвигать в мир богатую культуру и туристический потенциал нашей страны. было отмечено, что это должен быть год изготовления ib. На эти цели выделено 100 миллиардов сумов.

Разработка «Визитной карточки Узбекистана» и обновление туристического бренда, трансляция «Визитной карточки Узбекистана» на зарубежных телеканалах, США, Китая, арабских стран, Японии, Кореи, Размещение информации о «Туризме Узбекистана». бренд» на экранах на оживленных улицах крупных городов в таких странах, как Франция, Германия, Великобритания, Малайзия, Россия, Казахстан, и нарастающей рекламе об Узбекистане на интернет-площадках с миллиардными подписчиками.