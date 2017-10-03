На проект берегоукрепления Кубани в Краснодаре направят 25 млн рублей

Деньги предусмотрены в бюджете Краснодарского края на 2017 и 2018 годы.

Средства предназначены для разработки проектно-сметной документации укрепления правого берега реки Кубань на участке от улицы Тургенева до Рождественского парка.

«Это важнейшая работа, которую необходимо оперативно и качественно выполнить. Без участия в государственной программе и, соответственно, софинансирования из федерального, краевого и городского бюджетов, реализовать этот проект в Краснодаре невозможно, так как предварительная его стоимость — около 3 млрд рублей», — сказал мэр Евгений Первышов.

Он отметил, что работы по берегоукреплению, с одной стороны, позволят предотвратить дальнейшее размывание берега реки. С другой — начать строительство благоустроенной набережной, которая соединит Рождественский парк с парком имени 30-летия Победы.

На проектирование и прохождение государственной экспертизы проекта направят более 25 млн рублей. В этом году на проектно-изыскательские работы выделят 4,5 млн рублей. Еще 20,7 млн рублей в следующем году направят на разработку проектно-сметной документации. Выполнение этих двух этапов позволит подготовить документы для участия в федеральной программе. Завершить их необходимо к апрелю 2018 года.

После подготовки документации подадут заявку на участие в конкурсном отборе по включению объекта в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара Евгений Первышов 23 июня собрал экстренное совещание по вопросу земли вдоль реки Кубань в Юбилейном микрорайоне. Он заявил, что сейчас в приоритете строительство набережной от Рождественского парка до парка имени 30-летия Победы. Укрепление берега Кубани в Краснодаре оценили в 3 млрд рублей.

В Юбилейном микрорайоне Краснодара в сентябре заложили аллею в честь 80-летия края. В перспективе эта территория станет частью набережной.

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