На проезжую часть в Краснодаре упало дерево

Инцидент произошел днем 25 июля на улице Восточно-Кругликовской.

Видеозапись опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, ива рухнула на тротуар и дорогу. При этом дерево повредило провода, которые питают дома на Восточно-Кругликовской и смежных улицах. Жители сообщили, что у них выключили свет.

Упавшее дерево затруднило движение на Восточно-Кругликовской, так как перегородило часть дороги, ведущей в сторону улицы 40-летия Победы.

Специалисты муниципальной службы спасения распилили дерево и освободили проезжую часть.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник