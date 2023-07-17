На прошлой неделе ВСУ освободили почти 18 квадратных километров территории – заместитель министра обороны Украины

За прошедшую неделю ВСУ освободили почти 18 кв км территории, территория находится на востоке и юга Украины, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

“Освобожденная в ходе атаки площадь составляет 210,5 кв. км, – сообщила Маляр.

На прошлой неделе площадь 7 кв. км в направлении Бахмута была освобождена. В целом площадь, освобожденная в ходе наступления на этом направлении, составляет 31 кв. км, сообщил Маляр.

На юге Украины силами обороны освобождено еще 10,9 кв. км. В целом с начала наступления ВСУ продвинулись на этом участке фронта на 9,25 км. Освобожденная площадь составляет 179,5 кв. км.