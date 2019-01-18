На просмотр в «Урожай» прибыли два футболиста

Сейчас команда проводит сбор в Сочи.

На просмотр в команду прибыл бывший форвард «Спартака», «Анжи», «Арсенала» и «Мордовии» Артур Малоян. Сейчас он на правах аренды выступает за «Тюмень».

В стан «Урожая» также приехал Руслан Болов, который ранее принадлежал «Краснодару». Текущий сезон футболист провел в «Химках», сообщает «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарская команда занимает второе место в зоне «Юг» второго дивизиона, отстает от «Чайки» на три очка. В Сочи команда будет находиться до 30 января.

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