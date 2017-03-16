На проведение выпускных экзаменов на Кубани выделят более 110 млн рублей

В бюджете Краснодарского края на проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах предусмотрено более 110 млн рублей.

Об этом сообщили на селекторном совещании с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам, которое провела вице-губернатор Анна Минькова. Она отметила, что в этом году сдавать ГИА будут 54 тыс. девятиклассников, ЕГЭ — 23 тыс. одиннадцатиклассников. Практически столько же было в 2016 году.

По словам вице-губернатора, самое главное — учесть ошибки прошлого года. В частности, нужно уделить особое внимание школам с низкими результатами ЕГЭ. Подтянуть их должен проект «Сдать ЕГЭ про100!». Он предусматривает методическую и управленческую помощь школам в 11 районах края. На повышение равного доступа детей к качественному образованию направляется 8 млн рублей. Стоит отметить, что Краснодарский край стал победителем в федеральном проекте по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Минькова отметила, что это направление необходимо усилить.

Поднимали на совещании и вопросы безопасности, а также эффективного взаимодействия всех структур, обеспечивающих в целом проведение экзаменов.

Минькова подчеркнула, что важно соблюдать не только все меры безопасности, но и формировать здоровую психологическую обстановку как до, так и во время экзамена среди ребят и в родительской среде.

«Сегодня мы подошли к такому уровню организации, который позволяет проводить работу эффективно, — подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Татьяна Синюгина.

Она добавила, что самое важное — сделать все, чтобы дети и родители не воспринимали госэкзамен как некую страшилку. Девиз этого года — «Комфортный, спокойный государственный экзамен».

Минькова также поставила задачу максимально использовать новые технологии. Не только 100-процентное сканирование работ в пунктах приема экзаменов, но и 100-процентную печать контрольно-измерительных материалов.

В этом году выпускники будут сдавать ЕГЭ в 15-й раз, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экзамены в этом году будут проходить в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая 2017 года по 1 июля.

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