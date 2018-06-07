На «Прямую линию» с Путиным поступило 1,75 млн вопросов

По данным на 8:00 7 июня общее число обращений на «Прямую линию» составило почти 1,75 млн. В основном люди задают вопрос президенту РФ Владимиру Путину по телефону — таких более 1 млн вопросов.

Как сообщили организаторы, с 27 мая, когда начался сбор вопросов до утра 7 июня в адрес программы позвонили 1 млн 381 человек. Свои вопросы в СМС отправили почти 385 тыс. человек, ММС — более 41 тыс.

Количество обращений через специальный сайт программы достигло 202 тыс. Через специальные приложения и официальные группы в социальных сетях прислали свои вопросы в адрес Путина более 116 тыс. человек.

Сбор вопросов продолжится до окончания «Прямой линии», которая выйдет в эфир 7 июня в 12:00, сообщает ТАСС.

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