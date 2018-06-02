На «Прямую линию» с Путиным поступило почти 400 тыс. звонков

Почти 400 тыс. звонков и почти 165 тыс. СМС-сообщений поступило к «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня.

По данным на 9:00 2 июня, уже поступило 394 тыс. 964 звонка, 164 тыс. 229 SMS-сообщений, а также 14 тыс. 680 MMS-сообщений.

Кроме того, в формате видео было прислано 5,4 тыс. сообщений. В текстовом виде через приложение уже задано около 14 тыс. 765 тыс. вопросов, через социальные сети — 15 тыс. 659 вопросов, на специальном сайте — 61 тыс. 100, отметили организаторы. Наименее популярен формат отправки вопросов с помощью видео через социальные сети — 506, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 7 июня.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник