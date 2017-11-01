На Пушкинской площади Краснодара повесили новый баннер на казачью тематику

На стене Краснодарского художественного музея имени Ф. А. Коваленко 1 ноября появилась репродукция картины «Жеребьевка. Образование кубанских станиц» художника Геннадия Квашуры.

Баннер с картиной заменил выцветшее изображение казака и казачки, сообщает паблик «Туподар».

Геннадий Квашура родился в 1950 году в станице Пашковской Краснодарского края в потомственной казачьей семье. В 1973 году закончил полный курс художественно-графического факультета Кубанского государственного университета. В 1983 году был принят в Союз художников СССР, говорится на сайте художника.



Фото с сайта kvashura.ru

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