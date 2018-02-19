На Пушкинской площади Краснодара прошла благотворительная акция

В одной из школ Краснодара в честь окончания Масленицы устроили грандиозное представление. Пригласили циркачей и животных, сами ученики танцевали, исполняли русские народные песни и разыгрывали сценки.

«Общешкольные мероприятия в нашей школе проводятся практически каждый месяц. Праздники проводятся и с родителями одновременно, не только дети участвуют», — рассказала мать ученицы краснодарской школы № 47 Марианна Даренская.

Все это время в школьных стенах работала праздничная ярмарка. Там можно было научиться рисовать, вышивать, плести из ниток. Любой желающий мог купить поделку. Все собранные деньги пошли в помощь подопечным благотворительного фонда «Край Добра».

Большой праздник устроили и на Пушкинской площади. Акцию организовали совместно: благотворительный фонд «Край Добра» и Сбербанк.

«Благодаря таким людям и таким праздникам мы можем не только сами почувствовать это счастье. Мы можем поделиться радостью с другими, с теми, для кого самый главный праздник — это выздоровление», — считает организатор масленичных гуляний в Краснодаре Никита Омич.

Всех, кто сделал пожертвование для подопечных фонда «Край Добра», ждал сюрприз. Кому-то дарили кукол, кому-то — леденцы, но многие выбирали бесплатную фотозону.

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