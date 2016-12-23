На Пушкинской площади Краснодара открылась рождественская ярмарка

В Краснодаре на Пушкинской площади 23 декабря начала работу рождественская ярмарка.

Официальное открытие запланировано на 24 декабря.

Для детей подготовили интерактивный новогодний спектакль. На площади начнет работу парк развлечений «Страна чудес». Там размещены детские карусели, тематические фотозоны, резиденция Деда Мороза, площадки для мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек и украшений. Посетители смогут научиться моделировать шары, а также написать письмо Деду Морозу.

Запланированы концерты творческих коллективов, перфоманс-шоу, ежедневные вечерние дискотеки от резидентов клубов города.

На ярмарке представлены новогодние сувениры, елочные украшения, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, мед, горячий чай, орехи, сладости, грибы, ягоды, сыр, колбасные изделия, соленья и оливки. В ресторанном дворике будут представлены блюда различных кухонь мира.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 20:00 до 8 января, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Что посетить в новогодние рпаздники на Кубани, читайте здесь.

Источник