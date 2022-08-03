На пути к многополярному миру: стало известно, какие темы обсудят в рамках Восточного экономического форума

Мероприятие пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума — 2022. Мероприятие пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке, на территории кампуса дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В этом году главная тема форума — «На пути к многополярному миру».

По словам заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и полпреда Президента Росии на Дальнем Востоке, а также председателя оргкомитета форума Юрия Трутнева, Восточный экономический форум является одним из инструментов развития Дальнего Востока, а главная его задача — привлечение инвесторов и получение обратной связи от них.

«На каждом ВЭФе проводится отраслевой анализ. Итоги ключевых сессий модераторы докладывают президенту страны, — отметил Трутнев. — На Форуме были приняты ключевые решения для стимулирования экономики и социальной сферы: меры поддержки бизнеса, «дальневосточный гектар», «дальневосточная ипотека», благоустройство общественных территорий по программе «1000 дворов», реновация дальневосточных городов, первые разработанные мастер-планы будут представлены в этом году. Как и ранее, в этом году мы будем обсуждать дополнительные меры, направленные на поддержку инвестпроектов и повышение качества жизни дальневосточников».

«Восточный экономический форум ежегодно подтверждает статус авторитетной и востребованной коммуникационной площадки для обсуждения вопросов развития Дальнего Востока», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

По его словам, ВЭФ становится полноценной аналитической платформой для выработки решений по целому спектру направлений, что хорошо видно по программе 2022 года, охватывающей более 30 различных тем — от глобальных изменений в экономике и логистических цепочек до культуры и патриотизма будущих поколений. Антон Кобяков добавил, что мероприятие пройдет с соблюдением всех эпидемиологических мер и с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В этом году деловая программа разбита на шесть ключевых блоков, каждый из которых получил свое уникальное название. Это:

«Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением»,

«Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?»,

«Создаем новое качество жизни для людей»,

«Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей»,

«У каждого свой путь: логистика изменившегося мира»,

«Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим».

Каждый блок станет кладезем новой информации и решений. Так, в блоке «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением» участники поделятся своими взглядами на будущее международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное внимание уделят импортозамещению и его перспективам — ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал бросить на импортозамещение все силы. Так, в рамках блока участники обсудят безопасность производственных цепочек в рамках импортозамещения, а также уход иностранных компаний из РФ.

Также в рамках форума пройдет масса двусторонних встреч с партнерами из других стран, планируется провести бизнес-диалоги «Россия — Индия», «Россия — Вьетнам», «Россия — АСЕАН». Также ожидается проведение заседания Российско-китайского делового совета и конференции по инвестициям и торговле в Арктике.

В рамках блока «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?» участники мероприятия обсудят вопросы банковской сферы, цифровых финансов, баланса мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий. С учетом введенных против России санкций темы будут пользоваться спросом. Также экономические эксперты и финансовые аналитики подведут первые итоги и оценят перспективы «Дальневосточной концессии».

Вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры будут объединены в блоке «Создаем новое качество жизни для людей». Также в программе — обсуждение вопросов строительного комплекса, комплексного развития дальневосточных городов. Эксперты уделят внимание книжной теме, обсудят вопрос, как вернуть на книжные полки российских авторов, а также поговорят о жизни коренных малочисленных народов регионов Дальнего Востока.

Темы в рамках направления «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей» будут особенно важны в связи с изменениями в мировой экономике из-за специальной военной операции. Это будущее отдельных отраслей экономики: авиа- и судостроения, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и других. Также участники форума обсудят вопросы развития эффективной энергетики, экологии, продуктовой дипломатии, климатической повестки и другие темы.

В рамках блока «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» состоятся дискуссии о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, СМП, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность. Особое место займет дискуссия о бесшовном транспортном и логистическом пространстве Большой Евразии.

Талантливая молодежь (студенты и школьники) объединится в рамках блока «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим». Участники сессий поговорят о будущем России, обсудят информационные войны, военно-патриотическое воспитание и затронут тему новых кадров для экономики.

В рамках ВЭФ-2022 участников и гостей мероприятия традиционно ждет не только деловая, но также богатая культурная и спортивная программа. Так, все дни Форума на набережной бухты Аякс на острове Русский будет работать выставка «Улица Дальнего Востока». Её посетители смогут познакомиться с самобытными регионами Дальневосточного федерального округа.

В рамках ВЭФ в прошлом году было заключено 380 соглашений на сумму 3,6 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной) — это стало рекордом. Так, в 2019 году было заключено 270 соглашений на 3,4 триллиона, в 2018 году — 220 соглашений на 3,1 триллиона, в 2017 году — 217 соглашений на 2,5 триллиона рублей. Об итогах этой работы еще в прошлом году говорил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Россия — это неотъемлемая часть Азиатско-Тихоокеанского региона, и Россия будет формировать в дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики, для реализации самых смелых бизнес-идей и бизнес-проектов.

Владимир Путин|Vladimir Putin

«За последние шесть лет объём накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое и достиг 80 миллиардов долларов, — отметил президент. — Промышленность региона за эти годы росла темпами выше общероссийских. Индустриальный рост составил около 20 процентов, а это вдвое больше, чем в целом по стране».

Ранее стало известно, что Россия и Иран подписали беспрецедентный договор о совместном проекте по добыче нефти и газа. Страны договорились вести разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. Российская сторона вложит в проект 10 млрд долларов. Для экономики Ирана подобные масштабы инвестиций – настоящая бомба против западных санкций.