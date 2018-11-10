На пяти вокзалах Кубани оборудуют детские площадки

До конца года площадки появятся в общей сложности на 46 российских вокзалах с высоким пассажиропотоком.

В Краснодарском крае их оборудуют на вокзалах Адлер, Сочи, Олимпийский парк, Краснодар-1 и Анапа. Им присвоят лейбл Kids Friendly («Рады детям»).

При выборе мест установки детских игровых зон учитывают нюансы для комфортного нахождения маленьких посетителей в ожидании поезда — отсутствие сквозняков, возможность обзора с кресел зала ожидания, наличие видеонаблюдения, сообщает пресс-служба РЖД.

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