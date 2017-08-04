На раскопках акрополя Фанагории археологи нашли древний резервуар

Предмет сохранился почти целиком.

В центре древнего города был обнаружен лутерий — резервуар в виде таза высотой от дна до верхнего края около 50 см. Большой красноглиняный сосуд был найден при расчистке полуподвального помещения сырцового дома второй половины VI века до н. э.

Лутерий имеет форму, близкую к усеченному конусу основанием вверх, чуть раздут в верхней трети, венчик плоский, отогнутый наружу, с двух сторон ниже венчика были две ручки — на сегодняшний день сохранилась одна — в виде полукруглых валиков. Декор состоит из двух пар параллельных полос, прочерченных по окружности сосуда на расстоянии друг от друга.

Предмет сохранился почти целиком, только с южной стороны отбит небольшой участок закраины, примыкавший к одной из ручек, а стенки сосуда в некоторых местах под давлением земли дали трещины, поддающиеся реставрации.

Специалисты пока не определили предназначение найденного сосуда. Он мог служить для омовений, стирки белья, окраски тканей, смешивания жидких или сыпучих продуктов или отстаивания растворов или суспензий, сообщает пресс-служба фонда «Вольное дело».

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