На раскопках Фанагории археологи нашли редкий свинцовый жетон

Специалисты Института археологии РАН обнаружили жетон, выполнявший в античном городе роль входного билета на публичные мероприятия.

Свинцовая тессера был найдена во время раскопок на Нижнем плато, недалеко от холма, на вершине которого находится фанагорийский акрополь. Археологи нашли так называемую таманскую тессеру, о ее назначении свидетельствует символика изображений, предполагающая ассоциации с жертвоприношением и религиозными празднествами. На лицевой стороне изображена голова быка, украшенная гирляндами, свисающими с рогов, а на его обороте — венок из ячменных колосьев. Имеющееся на найденной тессере отверстие свидетельствует о ее погашение после использования.

По данным специалистов, это достаточно редкая находка. Всего известно около 200 найденных различных жетонов, и ни один из них не повторяется. Тессеры всегда изготавливались для входа на конкретные мероприятия, сообщает пресс-служба Фонда «Вольное дело».

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