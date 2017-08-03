На раскопках Фанагории нашли фрагмент сосуда, расписанный античным мастером

Автором росписи является вазописец из мастерской гончара Тлесона.

Фрагмент мелкофигурного килика был найден в ходе раскопок на месте древнего города Фанагория.

«Тонкостенный аттический чернофигурный килик был выполнен в обычной для греков манере: у него была высокая ножка, глубокое тулово с высоким венчиком и длинные изящные ручки. Свое наименование этот тип сосудов получил благодаря изображению на них миниатюрных фигур: птиц, животных и мифических персонажей», — сообщает пресс-служба фонда «Вольное дело».

По данным специалистов, автором росписи сосуда, на сохранившемся фрагменте которого изображен петух, является вазописец из мастерской гончара Тлесона, упоминающийся в научных работах как мастер Тлесона. Сама гончарная мастерская была одной из ведущих в Афинах в третьей четверти VI века до н. э.

Работы мастера Тлесона отличает особая проработка деталей при помощи гравировок, белой и пурпурной краски. Расписанные им сосуды и их фрагменты хранятся ГМИИ имени А. С. Пушкина, Эрмитаже, музее Гетти (США), Метрополитен музее (США), музее искусства и археологии в Оксфорде (Великобритания), Лувре (Франция).

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