На рассмотрении находится закон о внесении изменений и дополнений в Кодексы об уголовной и административной ответственности Республики Узбекистан.

Депутаты Законодательной палаты Верховного Меджлиса О' Закон о внесении изменений и дополнений в Кодексы об уголовной и административной ответственности Республики Узбекистан Закон Республики Узбекистан рассматривается во втором чтении.

В соответствии с ним:

🔹пропагандируя превосходство одной категории граждан над другой категорией граждан по признаку их национальной, расовой, этнической или религиозной принадлежности, их брак не является предусмотрена зарегистрированная в соответствии с законом административная и уголовная ответственность за совершение религиозного обряда бракосочетания между лицами. Административная ответственность налагается за пропаганду «сексуального» образа жизни, открыто отрицающего равные права женщин и мужчин.

За ношение маски вводится административная мера ответственности. При этом в качестве условия, исключающего ответственность, на основании медицинских указаний или в случаях, связанных с трудовой и служебной деятельностью, или в специальных головных уборах, надеваемых для обеспечения безопасности дорожного движения, или во время спортивных и культурно-массовых мероприятий их участниками, – а также в других случаях, разрешенных законом, определяется состояние нахождения с закрытым лицом.