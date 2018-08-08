На разработку проекта образовательного комплекса в Сочи выделили более 70 млн рублей

Деньги поступят из резервного фонда Правительства РФ.

Соответствующий документ опубликован 8 августа на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда выделяется 1,013 млрд рублей для предоставления трансфертов субъектам Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности в сфере образования», — говорится в пояснительной записке к документу.

Бюджет Краснодарского края получит 74 млн 100 тыс. рублей на разработку в 2018 году проектно-сметной документации на строительство образовательного комплекса в Сочи. Средства также пойдут на получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта.

Кроме Краснодарского края, правительство профинансирует строительство школ в Костромской области и Саратове.

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