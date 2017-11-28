На развитие Краснодара за десять лет направят около 170 млрд рублей

Депутаты городской думы на 44-м заседании приняли программы комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры до 2027 года.

«Такие долгосрочные программы позволяют видеть перспективу, планировать все действия и решения, в том числе по привлечению средств на реализацию многих важных программ из всех уровней бюджета, от частных инвесторов», — сказала председатель гордумы Вера Галушко.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый отметил, что программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры разработана на основе актуальных схем тепло-, газо-, водо- и электроснабжения города, Генплана, региональных и федеральных программ. Объем финансирования комплексной программы на десять лет составит более 14 млрд рублей. Из них местного бюджета направили 27 млн рублей, остальное — деньги инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Директор департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин отметил, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города рассчитана до 2027 года. Она предполагает увеличение протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям, установку и оборудование остановок, строительство пешеходных переходов, светофоров, увеличение числа улиц, обеспеченных освещением. Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры будет осуществляться за местной казны, субсидий из краевого и федерального бюджетов. Всего планируют направить более 20 млрд рублей.

Директор департамента строительства Максим Карпенко сообщил, что программа комплексного развития социальной инфраструктуры предполагает строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Учтены все параметры Генплана и проектов планировок. Объем финансирования на десять лет составит около 136 млрд рублей. Из них более 15 млрд рублей выделят из городского бюджета.

На заседании депутаты внесли изменения в городской бюджет на текущий год. Его доходную часть увеличили более чем на 710 млн рублей за счет субсидий из краевого бюджета и собственных доходов. Дефицит местного бюджета уменьшили на 400 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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