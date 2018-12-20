На развитие Крыма направят 300 млрд рублей

Об этом президент России Владимир Путин рассказал на большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

Эти деньги на развитие Крыма и в частности Севастополя направят в течение двух лет.

«У нас существует федеральная целевая программа по развитию Крыма. На ближайшие два года мы предусмотрели для развития полуострова 300 млрд рублей. Все это будет делаться», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в Крыму с 2014 года реализовывают ряд важных инфраструктурных проектов.

«Сначала мы построили энергомост, потом газовую трубу туда бросили, теперь строим две электростанции в Севастополе и Симферополе общей мощностью 940 мВт. Строим дорогу «Таврида», которая в конце 2020 года должна быть выполнена в четырехполосном варианте. Мы будем развивать инфраструктуру», — рассказал президент.

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Пресс-конференция Владимира Путина

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