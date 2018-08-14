На развитие культуры на Кубани в текущем году выделили 329 млн рублей

За три года финансирование работ по модернизации домов культуры увеличили больше чем в 20 раз. Если в 2016 году было отремонтировано 14 ДК, то уже в 2017-м — 65.

Деньги направляют в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие культуры». В текущем году в целом на отрасль выделили 329 млн рублей. Программа поддержки утверждена губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и рассчитана до 2021 года.

Благодаря ремонту домов культуры за последние три года в них открылось больше 600 клубов и кружков. По данным министерства культуры, количество людей, посещающих ДК во всем регионе, на сегодня превысило 290 тыс. человек.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник