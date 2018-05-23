На развитие малого и среднего бизнеса Кубани дополнительно выделят 150 млн рублей

Об этом стало известно 23 мая на заседании 10-й сессии ЗСК.

Средства выделили из краевого бюджета. Их планируют направить на развитие инфраструктуры для поддержки малого и среднего бизнеса и увеличение капитализации краевого фонда микрофинансирования. Это позволит увеличить количество предоставляемых микрозаймов предпринимателям.

Общая капитализация фонда теперь составит более 1 млрд рублей. Он входит в число трех наиболее крупных в России.

В реестре на получение займов фонда на сегодняшний день находится 64 заявки от предпринимателей на сумму более 123 млн рублей. Дополнительные средства позволят сократить очередь.

Фонд микрофинансирования предоставляет займы на сумму от 100 тыс. до 3 млн рублей по льготной процентной ставке от 3,5% до 7,75% для субъектов МСП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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