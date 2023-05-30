На развитие науки и инноваций в ближайшие 7 лет будет выделен 1 млрд долларов – Шавкат Мирзиёев

В сотрудничестве с зарубежными вузами будет внедрено не менее 50 совместных образовательных программ и «система двойных дипломов». входит в «Топ-500» мира.

Кроме того, мы ежегодно направляем 500 наших талантливых молодых людей в самые престижные зарубежные университеты для обучения за счет государства в области биотехнологий, искусственный интеллект и другие области высоких технологий. На это мы выделим 200 миллионов долларов.

В ближайшие 7 лет на развитие науки и инноваций будет выделен 1 миллиард долларов.

Мы уважаемые профессора и академики, магистры, проводящие научные исследования и Мы высоко ценим, что аспиранты, преподаватели вузов и профессора, словом, наша трудолюбивая научная и творческая интеллигенция вносят достойный вклад в развитие Родины.