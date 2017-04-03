На развитие сельских территорий Кубани направят 250 млн рублей

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельской местности Краснодарского края в этом году направят 250,3 млн рублей.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Средства поступят в бюджеты муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, а также для реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

На развитие газификации в сельской местности в 25 поселенях края будет направлено 109 млн рублей. В Новотитаровском, Челбасском, Ленинградском и Ладожском сельских поселениях займутся развитием водоснабжения. На эти цели будет выделено 53 млн рублей.

На строительство и развитие спортивных сооружений направят 30,9 млн рублей, сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики — 57,3 млн рублей.

Контролировать исполнение постановления будет заместитель главы региона Андрей Коробка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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