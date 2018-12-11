На развитие социальной сферы Кубани дополнительно направят более 7 млрд рублей

Об этом 11 декабря заявил глава региона Вениамин Кондратьев на 16-й сессии кубанского парламента.

Губернатор подчеркнул, что принятый во втором чтении краевой бюджет остается социально ориентированным. Консолидированные доходы превысят 300 млрд рублей.

«Из федерального бюджета по принципу софинансирования поступили 15 млрд рублей, их мы направим на основные отрасли — социальную политику, здравоохранение, образование, дорожное хозяйство. Деньги пойдут, в том числе на строительство офисов врача общей практики, переоснащение поликлиник и больниц», — отметил глава региона.

В приоритете политики краевой власти — развитие сельских территорий.

«Уровень образования, оказания медицинских услуг, в целом условий жизни даже в самых отдаленных населенных пунктах не должны уступать городским», — добавил Кондратьев.

Губернатор рассказал, что также средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры и поддержку АПК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава региона акцентировал необходимость обеспечивать качественный контроль исполнения всех мероприятий, заложенных в государственных краевых программах. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко в свою очередь заверил, что в 2019 году эта работа со стороны парламентариев будет усилена.

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