На рейс Москва — Сочи из-за наводнения поставят более вместительные самолеты

Авиакомпания S7 Airlines привлечет самолеты наибольшей вместимости в связи с наводнением в Краснодарском крае.

Это должно помочь пассажирам как можно быстрее вернуться из Краснодарского края. Для осуществления рейсов в расписание поставлены самолеты Boeing-737-800 NG, рассчитанные на перевозку 176 пассажиров, и Airbus A321 — на 198 мест.

Как отметили в компании, специалисты S7 Airlines совместно с коллегами из «Федеральной пассажирской компании» следят за развитием ситуации в регионе и при необходимости готовы открыть дополнительный рейс.

В настоящее время компания выполняет шесть рейсов в день из Сочи в Москву, сообщает «Интерфакс».

«Аэрофлот» по соглашению с ФПК перевезет пассажиров поездов, задержанных из-за наводнения. ФПК 25 октября сообщила, что за свой счет покупает авиабилеты. Уже куплены билеты для 53 человек, сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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