На реках и водоемах России из-за потепления наступило половодье

В России в марте начались весенние паводки. Под угрозой подтоплений — четыре федеральных округа, в том числе и Южный.

Все силы МЧС переведены в режим повышенной готовности. Уже зафиксированы первые подтопления. В Орловской области под водой полностью оказались три автомобильных моста на Оке. Половодье в ближайшее время ждут и в других регионах.

На Кубани ситуация под контролем спасателей. Они уверяют, что серьезного разлива рек этой весной не ожидается. В зоне особого внимания все реки в горных районах края.

«При прохождении половодья на территории края мы особое внимание будем уделять западным склонам. Туда, где идут осадки, мы направляем наш подвижный пункт управления, аэромобильные группы, для того чтобы предотвратить ЧС и оказать помощь нуждающимся», — сказал начальник центра управления критическими ситуациями Краснодарского края Павел Иванов.

В этом году на период паводка в МЧС создали группировку из 130 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники и более 1 тыс. плавсредств. За изменениями уровня воды в реках круглосуточно следят около 200 специальных датчиков, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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