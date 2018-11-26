На реконструкцию городского парка Крымска выделили 30 млн рублей

Местные жители сами решили включить его в программу формирования комфортной городской среды.

За два года работы к проекту присоединился 41 муниципалитет края, а в 2019 году их будет уже больше 50.

«Символ парка — медведица. Скульптура находится здесь с момента его основания. Местные жители очень волновались, что ее уберут после реконструкции. Но она по-прежнему стоит в самом центре парка», — сообщил корреспондент «Кубань 24» Станислав Бандурка.

Три игровых комплекса, баскетбольная площадка, зона с тренажерами и обновленный фонтан — теперь музыкальный. Модернизацию главный городской парк Крымска прошел всего за три месяца. С августа в нем высадили 1,5 тыс. деревьев и кустарников, установили более 50 новых фонарей и уложили тротуарную плитку. Таких преобразований здесь не было с прошлого века.

«Почти 60 лет этот парк не ремонтировался. Много обращений было от жителей города и района. Реконструкция стала возможной благодаря поддержке губернатора. Мы думаем, что теперь это один из лучших парков Кубани», — сказал глава Крымского района Сергей Лесь.

Уже весной вся территория будет утопать в зелени. Вырастут газоны и откроются места для пикников, а вокруг зацветут 3 тыс. тюльпанов и виол.

На торжественной церемонии открытия парка под звуки оркестра дипломами отметили тех, кто создавал его своими руками, — строителей и архитекторов.

— Лавочек очень много. Мамочкам есть, где посидеть и отдохнуть, а для детей есть качели. Их, конечно, больше, чем в старом парке.

— Большое спасибо нашему главе за такой подарок городу, потому что семейные прогулки стали намного приятнее, длиннее, теперь нет грязи. Одно наслаждение находиться в этом парке.

— Детям весело, хорошо, людей здесь много в выходной день, хоть и пасмурно. И мои дети здесь, так что впечатления самые хорошие, — рассказали посетители парка.

Разные зоны отдыха для всех возрастов. Детям — площадки с горками, подросткам — места для занятий спортом, а для родителей — семейные качели. За благоустройство парка в марте этого года проголосовали сами крымчане. В порядок привели 16 тыс. кв. м площади. На эти цели из федерального и краевого бюджетов было выделено более 30 млн рублей в рамках проекта формирования комфортной городской среды.

«Мы работаем уже второй год. В 2017 году было запущено 22 муниципалитета, благоустроено 223 территории, а в 2018 году это уже 41 муниципалитет. Мы благоустраиваем 91 объект — 45 дворовых и 46 общественных территорий», — пояснила начальник отдела благоустройства министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Владлена Панчешная.

В этом году на проект в Краснодарском крае было предусмотрено 1,5 млрд рублей. На 2019-й сумму, возможно, увеличат, говорят специалисты. Это сделают потому, что в формировании комфортной среды активно участвуют сами жители городов и станиц Кубани.

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