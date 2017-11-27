На реконструкцию отделений в ЦРБ Крымска выделили более 17 млн рублей

В Крымском районе в День матери открыли акушерско-физиологическое отделение в городской больнице. Ремонт длился полгода. Теперь палаты готовы принять пациентов.

В учреждении заменили все системы, сантехнику, мебель. Отремонтировали два родильных зала, обустроили отдельный обсервационный блок, палату интенсивной терапии. В палате для новорожденных с патологиями установили кюветы и аппараты искусственной вентиляции легких. Принимать рожениц в родильном отделении начнут с середины следующей недели.

«В тех условиях, которые создали строители, руководство больницы, нужно работать еще лучше и показатели, которые есть, улучшать и улучшать», — считает ведущий консультант управления министерства здравоохранения Краснодарского края Наталья Толмачева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в больнице Крымска после капремонта открыли педиатрическое отделение. Оно рассчитано на 41 место. Из них 29 коек для круглосуточного пребывания, 12 мест — для дневного.

На полную реконструкцию двух отделений районной больницы деньги выделили из краевого и муниципального бюджетов, резервного фонда ЗСК.

Вернуться на ленту

Источник