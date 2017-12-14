На реконструкцию «Раевской птицефабрики» под Новороссийском направят 500 млн рублей

Производственная мощность предприятия планируется на уровне 11,9 тыс. т мяса птицы в год.

Срок окупаемости проекта составит пять лет. Ожидается, что после выхода на проектную мощность годовая выручка составит 1,2 млрд рублей. Всего в реконструкцию птицефабрики за три года инвестор направит более 500 млн рублей.

По данным инвестора, проект будут реализовывать поэтапно. На предприятии есть помещения, которые нуждаются в капремонте и обновлении оборудования. Фабрика будет поставлять не сырье, а готовый продукт.

На площадке в Новороссийске находятся 26 корпусов для выращивания птицы на 725 тыс. голов, два инкубатора, а также завод по убою мощностью 24 тыс. т мяса в год. В Крымске находится 22 корпуса, в Красноармейском районе — восемь корпусов.

Сейчас 12 корпусов практически готовы к производственному процессу. В административном здании сделали ремонт, территорию расчистили от сорной растительности и кустарников. Организовали 75 новых рабочих мест. Средняя заработная плата составляет 25 тыс. рублей. После запуска производства продукции планируется увеличение суммы зарплат специалистов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вице-губернатор Кубани Сергей Алтухов в июне подписал соглашение с инвестором о реконструкции птицефабрики.

Частное предприятие «Раевская птицефабрика» зарегистрировали в 2004 году. В 2012 году кредиторы инициировали банкротство фабрики, производство остановили. С 2013 года на предприятии ввели конкурсное производство, в ноябре 2014 года имущественный комплекс должника был выставлен на торги единым лотом.

Первые торги по продаже имущества «Раевской птицефабрики» прошли в марте 2016 года. В список реализации имущества попали пять земельных участков общей площадью 408,16 га. Повторные торги по продаже имущества «Раевской птицефабрики» в октябре 2016 года не состоялись.

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